vor 45 Min.

Polizei ermittelt den Halter der "Boa von Oberhausen"

Die knapp 1,70 Meter große Boa schlängelte sich am Montag vor einer Woche die Donauwörther Straße entlang. Die Feuerwehr fing sie ein.

Die Boa, die in Augsburg-Oberhausen für Wirbel sorgte, ist nicht ausgesetzt worden, sondern ausgebüxt. Warum der Halter sein Tier jetzt nicht zurückhaben will.

Vor einer Woche hatte die Riesenschlange, die sich nachts durch die Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen schlängelte, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen waren auf das herrenlose Tier an einer Haltestelle der Tramlinie 4 aufmerksam geworden. Die Polizei sperrte die Straße ab, Feuerwehrleute fingen die Schlange dann mit einem speziellen Gerät, einem sogenannten Schlangenhaken, ein. Später wurde sie von einem Tierarzt in die Reptilienauffangstation nach München gebracht.

Boa Constrictor war nicht ausgesetzt worden

Zunächst war unklar, wie das gut 1,70 Meter lange Tier, das eigentlich in Mexiko oder Südamerika heimisch ist, auf die Donauwörther Straße kam. Die Tierschutzorganisation Peta setzte sogar eine Belohnung aus, um den Halter zu finden.

Entgegen erster Vermutungen war die Boa Constrictor Imperator - auch als Kaiserboa bekannt - aber nicht ausgesetzt worden. Sie war ihrem Besitzer ausgebüxt.

Durch Hinweise aus dem Umfeld konnte jetzt der Schlangenbesitzer, ein 62-jähriger Augsburger, ermittelt werden, berichtete das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstag. Demnach sei das Tier offenbar durch ein geöffnetes Fenster selbstständig und vom Besitzer unbemerkt ins Freie gelangt.

Schlangen-Halter war im Krankenhaus

Der Schlangenhalter war an jenem Tag nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen worden, aber offenbar noch körperlich angeschlagen, so dass er das Verschwinden der Boa erst zu einem späteren Zeitpunkt mitbekam.

Der Mann muss aber dennoch mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen, so die Polizei. Auf eine Rückgabe seiner Schlange habe der 62-Jährige auch angesichts seines Gesundheitszustandes freiwillig verzichtet.

Dass exotische Schlangen in Augsburg in der Öffentlichkeit entdeckt werden, ist gar nicht so selten. "Solche Fälle haben wir zehn Mal im Jahr", berichtete kürzlich Sabina Gaßner, Leiterin des Augsburger Tierheims. (bo)

Eine Riesenschlange, die sich nachts durch die Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen schlängelte, sorgte für Wirbel. Bild: Polizei Schwaben Nord

