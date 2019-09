vor 6 Min.

Polizei ermittelt gegen FKK-Fan vom Kaisersee

Der Kaisersee im Norden Augsburgs ist seit Langem ein Treffpunkt von FKK-Anhängern. Einer der Nacktbadenden soll es nun aber übertrieben haben

Er hat eine Anzeige wegen Exhibitionismus am Hals.

Wie die Polizei meldet, bemerkte ein 22-jähriger Badegast am Dienstagvormittag einen 65-Jährigen, der nackt in einem Campingstuhl am Seeufer saß. Bei genauerem Hinsehen bemerkte der Zeuge nach Angaben der Polizei, dass sich der Mann befriedigte. Er rief deshalb die Polizei, die die Personalien des 65-jährigen Aichachers aufnahm. (jöh)

