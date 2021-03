vor 4 Min.

Polizei erwischt Fahrer mit getuntem Pedelec-Fahrrad

Die Polizei hat in Augsburg zunehmend Pedelec-Fahrräder im Blick. Nun wurde ein Mann erwischt, der sein Zweirad manipuliert hatte.

Eine Fahrradstreife der Polizei hat am Donnerstagmittag unweit der Polizeiinspektion-Mitte in der Frölichstraße den Fahrer eines Pedelecs kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Nutzer den Geschwindigkeitssensor des Pedelecs manipuliert hatte. Das Fahrrad, das nun die Motorkraftunterstützung bei Tempo 25 nicht mehr abriegelte, fuhr somit deutlich schneller, als für ein handelsübliches Pedelec erlaubt.

Augsburger Polizei hat Pedelecs im Blick

Nach dem Umbau, so die Polizei, war das Fahrzeug verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen, was für den Fahrer weitläufige Pflichten nach sich gezogen hätte. So hätte er keinen Radweg mehr nutzen dürfen, einen Helm benutzen, eine Versicherung abschließen und ein Versicherungskennzeichen anbringen müssen. Weiter sei der Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM verpflichtend, betont die Polizei. Der Fahrer, der aber nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und keine Versicherung abgeschlossen hatte, muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Noch vor den Augen der Streife musste der Mann sein Fahrrad zurückbauen, erst dann durfte er weiterfahren.

In der Vergangenheit stellte die Polizei des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vermehrt Fälle von Manipulationen an Zweirädern fest, die mit den angestiegenen Verkaufszahlen von E-Bikes/Pedelecs in den letzten Jahren einhergehen. Im Jahr 2020 wurden bereits 28 Manipulationen im Zuständigkeitsbereich festgestellt und angezeigt. Die Polizei weist darauf hin, künftig vermehrt zu kontrollieren, ob diese Fahrräder manipuliert wurden. (ina)

