vor 48 Min.

Polizei fängt ein Drogenpaket ab – der Empfänger kommt in Haft

Ein 29-jähriger Augsburger bestellt zwei Kilogramm Drogen im Darknet. Die Polizei kann das Päckchen aus dem Verkehr ziehen und den Mann festnehmen.

Drogenfahndern der Kriminalpolizei Augsburg gelang es, Mitte Oktober ein Paket mit zwei Kilogramm Amphetamin sicherzustellen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, konnte die brisante Postsendung noch vor der Zustellung beim Empfänger aus dem Verkehr gezogen werden. Laut Polizeibericht hatte der 29-jährige Tatverdächtige das Amphetamin im sogenannten Darknet im Internet bestellt und es sich per Paketsendung zuschicken lassen. Der vermeintliche Besteller konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.

Polizei findet bei Durchsuchung in Augsburg große Menge Drogen

Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnräume wurden weitere Betäubungsmittel, unter anderem über 100 Ecstasy-Tabletten, rund 25 Gramm MDMA, etwa 35 Gramm Marihuana, 86 LSD-Trips, und weitere Beweismittel sowie Bargeld sichergestellt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 20.000 Euro, schätzt die Polizei.

Der 29-Jährige wurde am 13. Oktober dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ und in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. (ziss)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen