vor 2 Min.

Polizei fasst Spielhallen-Räuber

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der am Sonntag eine Spielhalle in Augsburg überfallen haben soll.

Am Sonntag überfällt ein Mann eine Spielhalle in Augsburg-Oberhausen. Als er eine weitere Straftat begeht, kommen ihm die Ermittler auf die Schliche.

Der Fall hatte sich am Sonntag ereignet. Am Nachmittag betrat ein Mann eine Spielhalle in der Donauwörther Straße, zog ein Mann ein Messer und bedrohte damit eine Angestellte. Er griff in die geöffnete Geldkassette und stahl einen vierstelligen Geldbetrag im unteren Bereich. Eine Fahndung der Polizei brachte zunächst keinen Erfolg. Der Täter blieb vorerst unbekannt.

Mittlerweile allerdings sieht die Lage anders aus. Wie die Polizei berichtet, habe sie den Räuber ermitteln und festnehmen können. Dieser, so die Polizei, hatte zuvor auf eher kuriose Weise auf sich aufmerksam gemacht. Das kam demnach so: Am Dienstag lieferte ein Apothekenkurier Medikamente in der Maximilianstraße aus, darunter auch Drogenersatzstoffe. Dabei lenkte ihn ein vermeintlich zufällig vorbeikommender Passant ab, indem er ihn auf einen Unfallschaden an seinem Auto hinwies. Der Kurierfahrer sah sich den angeblichen Schaden an - und stellte später fest, dass ein Medikament fehlte. Dieses hatte ein Kunde vormittags in der Apotheke bestellt und bereits bezahlt.

Nachdem dieser Kunde allerdings zum vereinbarten Abholtermin nicht erschien, fragte die Polizei abends beim Besteller nach. Hierbei gab ein 24-Jähriger dann nach Angaben der Polizei bereits telefonisch den Diebstahl zu und stellte sich anschließend.

Auf der Dienststelle erkannten die Beamten den Medikamentendieb dann anhand von Fahndungsfotos als den Spielhallenräuber vom vergangenen Sonntag. Bei seiner Vernehmung räumte er diese Tat dann auch noch ein. Sein Motiv: Spiel- und Medikamentensucht. Der geständige 24-jährige Augsburger mit türkischen Wurzeln wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Raubdeliktes beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. (jaka)