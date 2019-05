vor 40 Min.

Polizei fasst Verdächtige in Berlin

Augsburger wurde tot in Park gefunden

Von Jan Kandzora

Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen Augsburgers in Berlin hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Nach Auskunft der Ermittler handelt es sich um einen 43-jährigen Mann sowie eine 34-jährige Frau. Beide sollen den Angaben zufolge ebenfalls zum Obdachlosenmilieu gehören.

Wie berichtet, geht die Polizei von einem Raubmord aus. Passanten hatten die Leiche des Mannes am vorvergangenen Sonntagmittag in einem Gebüsch nahe dem Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, der im Südosten der Millionenstadt liegt, gefunden. Zunächst war unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt, die Berliner Ermittler hatten ein Foto des Mannes veröffentlicht, um Hinweise auf seine Identität zu erlangen. Später wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung klar, dass es sich beim Opfer um einen 28-jährigen Deutschen aus Augsburg handelt, der Mitte April 2019 von Süddeutschland aus nach Berlin gekommen sei und sich seither im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben soll.

Nach Angaben der Polizei kamen die Ermittler den Verdächtigen durch Zeugenaussagen auf die Spur. Die Einsatzkräfte nahmen das obdachlose Pärchen gegen 18.30 Uhr am Ufer des Rummelsburger Sees im Bezirk Lichtenberg fest und brachten es in den Polizeigewahrsam. Der 43-jährige Beschuldigte wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die 34-jährige Frau ist nach Angaben der Polizei nicht dringend tatverdächtig, was Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehlswäre.Sie bleibt aber wegen anderer Straftaten in Haft, hieß es von der Berliner Polizei. Weitere Angaben, etwa dazu, ob sich die Tatverdächtigen und das Opfer kannten oder in welcher Beziehung sie zueinander standen, wollte die Polizei zunächst nicht machen.

