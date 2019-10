vor 28 Min.

Polizei findet über sechs Kilo Drogen in einer Wohnung

Ermittler stoßen bei 34-Jährigem auf ein Rauschgift-Lager. Dabei kamen die Beamten aus einem anderen Grund

Von Jörg Heinzle

Die Augsburger Polizei hat am Dienstag eine große Menge an Drogen sichergestellt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind in einer Wohnung mehr als sechs Kilogramm an illegalen Rauschgiften gefunden worden. Der Aufgriff gelang der Kripo bei einem 34-jährigen Augsburger. Die Ermittler stießen auf knapp fünf Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Ecstasy, 800 Gramm Marihuana, 60 LSD-Trips sowie weitere Betäubungsmittel.

Nach umfangreichen Ermittlungen plante die Kriminalpolizei am Dienstag die Festnahme eines 34-jährigen Augsburgers – wegen eines schon länger zurückliegenden Sexualdeliktes. Mit einem Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft ausgestattet, suchten die Kripobeamten den Mann um kurz nach 16 Uhr in seiner Augsburger Wohnung auf. Bei der Wohnungsdurchsuchung nach Beweismitteln fanden sie dann Drogen im Kilobereich. Alleine die sichergestellte Menge an Amphetamin hätte nach Einschätzung der Ermittler etliche tausend Verbraucherportionen ergeben, die nun der Drogenszene nicht mehr zur Verfügung stehen. Des Weiteren wurden von den Fahndern auch noch zwei Schreckschusswaffen sichergestellt, für die ein kleiner Waffenschein erforderlich gewesen wäre.

Der Fund hängt zusammen mit den Polizeiaktionen, die am Dienstag im Rahmen eines länderübergreifenden Sicherheitstags stattfanden. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord beteiligte sich in der Zeit von 6 bis 24 Uhr mit insgesamt 86 Einsatzmaßnahmen und Präventionsständen. Die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum stand im Fokus des gemeinsamen Aktionstags der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Auch Zugriffe wie nun in Augsburg wurden, wenn möglich, auf diesen Tag gelegt.

Um das Sicherheitsempfinden der Menschen zu stärken, hätten über 600 Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord und der Bereitschaftspolizei insgesamt 2622 Einsatzstunden geleistet, teilt die Polizei in Augsburg nach der Aktion mit. Die Polizisten wurden dabei von weiteren 119 Kräften, unter anderem von Zoll, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie Kfz-Sachverständigen und dem Ordnungsdienst der Stadt Augsburg unterstützt.

Auch die Mitglieder der Sicherheitswacht gewährten einen Einblick in ihre Arbeit und warben damit auch für die ehrenamtliche Tätigkeit.

