vor 31 Min.

Polizei findet vermissten 15-Jährigen aus Augsburg

Die Augsburger Polizei hatte nach einem vermissten 15-Jährigen gesucht. Mittlerweile wurde er gefunden.

Die Polizei hatte am Freitag um Hinweise auf einen 15-Jährigen aus Augsburg gebeten. Dieser hatte am Donnerstagabend das Haus seiner Familie in Kriegshaber nach einem Streit verlassen und war nicht wieder aufgetaucht.

Am Freitagvormittag gab es dann Entwarnung: Nach einem Hinweis konnte der Jugendliche im Bereich der Innenstadt gefunden werden.

