Polizei fischt 12 E-Scooter und einen Tresor aus Augsburgs Kanälen

Für Instandsetzungsarbeiten hat die Stadt Augsburg am Wochenende begonnen, das Wasser aus einigen Kanälen abzulassen. Polizei und Feuerwehr machten dabei kuriose Entdeckungen.

Augsburgs Wassersystem ist außergewöhnlich: Über 60 Kilometer Bäche und Kanäle durchfließen das Stadtgebiet - ein Grund, weshalb das historische Wassermanagement-System 2019 zum Unesco-Welterbe ernannt wurde. Doch eben diese Bäche machen auch Arbeit, weil sie gereinigt und instand gehalten werden müssen. Seit Samstag werden deshalb sukzessive alle Kanäle und Bäche abgelassen, um unter dem Wasserspiegel nach dem Rechten zu sehen. Bei dieser Gelegenheit kam Ungewöhnliches zum Vorschein.

Am Samstag ging bei der Polizei ein Anruf ein. Ein Anwohner hatte im Hettenbach in Oberhausen einen Tresor gesehen und dies vorsorglich gemeldet. Der Tresor war leer, die Rückseite ausgebrochen, er könnte, vermuteten die Beamten, von einem Einbruch stammen, weshalb er der Kriminalpolizei übergeben wurde.

Im Hettenbach wurde ein Tresor gefunden. Foto: Jan Kandzora

Zwölf E-Scooter im Augsburger Senkelbach gefunden

Auch in Fabrikkanal, Wertachkanal, Holz-, Senkel- und Mühlbach wurde dieses Wochenende das Wasser auf ein Minimum abgesenkt. Dabei spiegelte sich ein neues Phänomen wider: Die Taucher der Berufsfeuerwehr mussten mehrfach ausrücken, aus dem Bett des Senkelbachs bargen sie zwölf E-Scooter. Auch ein Verkehrsschild tauchte auf. Solch kuriose Fundstücke sind bei Bachablässen laut Andreas Kohnle vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz keine Seltenheit. In der Regel werden sie der Polizei übergeben.

Auf der Lechseite wird übernächste Woche, am 4. Mai, der Kaufbach ab der Schäfflerbachschleuse abgelassen. Neubach und Hauptstadtbach werden laut Auskunft der Stadt reduziert, die Olympia-Kanustrecke ist in dieser Zeit nicht in Betrieb. Auch die Jugend-Kanustrecke ist betroffen. Der Kaufbach führt ab der Friedberger Straße die Wassermenge des Wolfsbachs von etwa einem Kubikmeter pro Sekunde. Im weiteren Verlauf teilen sich Schwallech, Sparrenlech, Mittlerer und Hinterer Lech die Wassermenge des Wolfsbachs. Ab Samstag, 8. Mai, wird das Wasser dann wieder in die Kanäle eingeleitet.

In Augsburg werden weitere Bäche und Kanäle abgelassen

Im Herbst folgt die zweite Tranche. Auf der Lochbachseite beginnen die Ablässe am Samstag, 18. September, sie dauern bis 2. Oktober. Betroffen sind laut Stadt dann der Lochbach ab Neugrabenschleuse, Wolfsbach, Vorderer, Hinterer und Mittlerer Lech, Sparrenlech, Kaufbach, Schäfflerbach, Schwallech und Stadtbach. Auch hier gibt es wieder Auswirkungen auf die Olympia-Kanustrecke, Neubach und Hauptstadtbach.

22 Bilder Ein Wasserspaziergang entlang am Augsburger Welterbe Foto: Fridtjof Atterdal

Auf der Lechseite beginnen die Ablässe am Samstag, 9. Oktober, sie enden am 23. Oktober. Dann sind Hauptstadtbach, Neubach, Olympia-Kanustrecke, Herrenbach, Proviantbach, Hanreibach, Fichtelbach, Schäfflerbach, Kaufbach, Sparrenlech, Schwallech, Hinterer Lech und Mittlerer Lech betroffen. Aus Gründen des Natur- und Tierschutzes wird bei allen Ablässen darauf geachtet, dass Restwasser in den Kanälen bleibt.

Die Stadt kontrolliert während der Ablässe Werkskanal- und Triebwerksanlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen. Besonderes Augenmerk legt man auch auf Uferwände und Gewässersohlen. (nip)

Das könnte Sie auch interessieren: