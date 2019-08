vor 51 Min.

Polizei fragt: Wer vermisst diese gestohlenen Räder?

Zwei Männer sind vergangenen Sonntag mit drei Fahrrädern an einer Augsburger Polizeiinspektion vorbei gelaufen. Der Polizei kam das komisch vor.

Zwei 26 und 28 Jahre alte Männer sind am vergangenen Sonntag an einer Polizeistreife vorbei gelaufen. Einer schob zwei Fahrräder vor sich her, der andere eines. Auf mehrfache Nachfrage gab der 26-Jährige schließlich zu, das Fahrrad an der Haltestelle Bärenwirt gestohlen zu haben. Bei einer Vernehmung führte er weiter an, dass der 28-Jährige ihn dazu angestiftet hatte.

Sie wollten die Fahrräder verkaufen und sich anschließend den Gewinn teilen. Die Fahrräder wurden sichergestellt und werden bei der Dienststelle verwahrt.

Es handelt sich um ein Kinder-Mountainbike der Marke Cycle Wolf, Farbe: blau/grün, ein Damenrad der Marke Performance sowie ein Damenrad der Marke Fischer, Farbe: Blau/schwarz. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)

