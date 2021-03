16:00 Uhr

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit: Mann fährt 120 statt 50

Eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Augsburg-Kriegshaber brachte eindeutige Ergebnisse: Zwei Männer waren deutlich zu schnell unterwegs.

Am Sonntag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Neusässer Straße durch. Hierbei kam es zu zwei schwerwiegenden Verstößen innerhalb von 15 Minuten, berichtet die Polizei. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern sei ein 23-jähriger Audi-Fahrer nach gemessenen 120 Stundenkilometern angehalten worden, so die Polizei.

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer sei mit 77 Stundenkilometern unterwegs gewesen. "Den 22-Jährigen erwarten eine Geldbuße von 80 Euro und ein Punkt, der 23-Jährige hat mit einer Geldbuße von 480 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot zu rechnen", so die Polizei. (jaka)

