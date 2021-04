Polizei kontrolliert Mann am Hauptbahnhof und stößt auf Drogen

Eine Kontrolle am Augsburger Hauptbahnhof führt für die Polizei zu einem ungeahnten Fund.

Am Montag kontrollierten Beamte der Bundespolizei zwei Männer am Augsburger Hauptbahnhof. Einer der beiden ergriff die Flucht und rannte vor den Polizisten weg, berichtet die Polizei. Die Beamten nahmen ihn kurze Zeit später aber fest. Während der Flucht hatte der 29-Jährige seinen Rucksackes in einen Grünstreifen geworfen.

Als die Polizei den Rucksack öffnete, fanden sie "verschiedenste Drogen, eine größere Menge Bargeld, Druckverschlusstüten und eine Softair-Pistole", heißt es weiter. Der Mann und die sichergestellten Gegenstände wurden von den Beamten auf ein Polizeirevier gebracht. Die Polizei durchsuchte auch seine Wohnung. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt. (jaka)