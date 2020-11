vor 21 Min.

Polizei kontrolliert Maskenmuffel – der wird per Haftbefehl gesucht

Ein 29-Jähriger wurde am Mittwoch auf dem Rathausplatz in Augsburg kontrolliert, weil er ohne vorgeschriebenen Mundschutz unterwegs war. Diese Sorglosigkeit hatte für den Mann weitreichende Folgen. Die Einsatzkräfte stellten laut Polizei bei der Kontrolle fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Für den 29-Jährigen endete die Kontrolle mit der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Gablingen. (ziss)

