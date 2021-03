13:50 Uhr

Polizei meldet zwei Einbrüche in der Meringer Straße

In der Meringer Straße in Hochzoll wurde zwei Mal in einer Nacht eingebrochen.

Auf Firmen in der Meringer Straße in Hochzoll hat es ein oder mehrere Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag abgesehen.

Von Ina Marks

Der unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Büroraum. Dort entwendete er einen Laptop sowie Bargeld. Ebenfalls in der Nacht wurde in den Lagerraum eines Baugeschäftes in der Meringer Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde hier nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)

