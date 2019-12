17:13 Uhr

Polizei muss bei Streit in Asylunterkunft eingreifen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Augsburg kam es zu einem handgreiflichen Streit. Die Polizei musste mit mehreren Streifen eingreifen.

Am Samstagabend eskalierte ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberhausen derart, dass die Polizei einschreiten musste. Laut Polizeibericht gerieten mindestens fünf Männer in der Unterkunft an der Donauwörther Straße in Streit. Offenbar bildeten sich dann zwei Gruppen, die aufeinander losgingen. Mehrere Streifen mussten die Lage beruhigen. Drei Bewohner mussten kurzzeitig gefesselt werden. Sie waren laut Polizei alkoholisiert. Mehrere Beteiligte, alle im Alter von 17 bis 20 Jahren, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mit Rettungswagen in die Uniklinik gebracht. Nun wird gegen alle fünf Männer wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was der Auslöser für den Streit war, sei bislang bislang unbekannt, hieß es. (eva)

Themen folgen