Polizei muss einen Romantiker vom Baukran holen

Ein romantisch veranlagter 27-Jähriger wollte auf einen Baukran steigen, um einen besonderen Moment zu genießen.

Von Eva Maria Knab

Es war ein ungewöhnliches Vorhaben, um einen romantischen Moment in der Innenstadt zu genießen: Nach Angaben der Polizei kletterte am Samstag gegen 5.30 Uhr ein 27-Jähriger auf einen Baukran in der Lindenstraße. Er sei mit einem Sakko bekleidet und nicht mit Bauarbeitern zu verwechseln gewesen. Anwohner alarmierten die Polizei. Beamte konnten den Mann schnell überzeugen, zu ihnen herunterzusteigen. Ein bisschen enttäuscht sagte er, er habe einfach nur den Sonnenaufgang genießen wollen. Die Einsatzkräfte erklärten ihm, dass hierfür weder der Kran, noch seine Alkoholisierung von 1,3 Promille geeignet sei. Dies habe der Augsburger offenbar verstanden und sich auf den Heimweg gemacht.

