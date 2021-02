16:10 Uhr

Polizei nimmt zwei mutmaßliche Taschendiebe in Supermarkt fest

Über die Überwachungskamera hat ein Ladendetektiv in einem Supermarkt zwei Männer beobachtet. Sie verhielten sich höchst auffällig - und bekommen nun Ärger.

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Neuburger Straße in Lechhausen über die Überwachungskamera zwei auffällige Personen beobachtet. Die beiden Männer folgten einer Kundin über mehrere Minuten. Sie interessierten sich offensichtlich für die Geldbörse, die offen im Einkaufswagen lag.

Während einer der Täter "Schmiere" stand, griff der Mittäter mehrmals nach der Geldbörse. Doch die beiden wurden laut Polizei immer wieder durch andere Kunden gestört, letztendlich kam es nicht zum Diebstahl. Die Polizei konnte beide Männer noch im Supermarkt vorläufig festnehmen. Die 28- und 34-Jährigen, beide aus Osteuropa, haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Derzeit wird noch ermittelt, ob die beiden noch für weitere Taten in Frage kommen.

Weitere Geschädigte, so bittet die Polizei, sollen sich unter 0821/323-2310 melden. (ina)

