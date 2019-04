vor 18 Min.

Polizei platzt in eine illegale Pokerrunde

Nach einem anonymen Anruf rücken die Beamten zu einer Razzia in einer Kneipe an. Fünf von acht Zockern werden verurteilt, einer schrammt am Gefängnis vorbei.

Von Klaus Utzni

Wer in der Kneipe am Automaten spielt, kann viel Geld verlieren. Wer in demselben Lokal an einer Pokerrunde teilnimmt, kann ebenfalls viel Geld in den Sand setzen. Der Unterschied: Kartenspiele wie Pokern um Geldbeträge sind im Gegensatz zum staatlich lizenzierten Bedienen eines „einarmigen Banditen“ verboten. Es handelt sich um illegales und damit strafbares Glücksspiel. Der feine, aber am Ende folgenschwere Unterschied sorgt immer wieder für Diskussionen, wenn die Polizei unversehens mitten in eine Pokerrunde platzt, so geschehen im Oktober 2017 in einer kleinen Gaststätte im Wertachviertel. Eine anonyme Anruferin hatte die Beamten auf die illegale „Glücksspielhöhle“ aufmerksam gemacht.

Als an jenem Abend zahlreiche Streifen schlagartig in die Kneipe eindrangen, saßen acht Zocker am Kartentisch. Mit dem Kommando „Sitzen bleiben, Hände auf den Tisch“ sorgten die Beamten dafür, dass keiner der Glücksritter Karten oder Chips verschwinden lassen konnte. Die „Situation einfrieren“, heißt diese Maßnahme im Polizistenjargon. Dann fotografierte ein Beamter die Runde, Spielchips im Wert von vielen Hundert Euro und Karten wurden beschlagnahmt. Einer der acht Zocker konnte damals im Laufe der Aufnahme der Personalien unerkannt verschwinden. Die anderen sieben namentlich bekannten Kartler wurden wegen unerlaubten Glücksspiels angeklagt.

Der Wirt musste 6000 Euro bezahlen

In einem ersten Prozess im November 2018 verurteilte Amtsrichter Roland Fink den Wirt als Veranstalter zu einer Geldstrafe von 6000 Euro, zwei weitere Spieler 450 und 600 Euro. Ein vierter Angeklagter ist bis heute flüchtig. Die drei restlichen Pokerfreunde mussten sich nun im zweiten Anlauf vor Gericht verantworten. Dass die Polizei auf der Bildfläche erschien, war vor allem für einen 38-Jährigen äußerst bedauerlich. Er hatte bereits Chips für 764 Euros angehäuft, also erheblich gewonnen. Das Geld war futsch. Einem 65-Jähriger (Verteidiger: Ulrich Swoboda) mit hohen Privatschulden war das Glück weniger hold. Er musste zudem um seine Freiheit fürchten, da sein Strafregister bereits elf Einträge aufwies. Der Dritte im Bunde, 46, gab an, nur zugeschaut zu haben. An seinem Platz hatte die Polizei bei der Razzia tatsächlich keine Spielchips gefunden. Der damalige Einsatzleiter der Polizei, 48, berichtet nun im Zeugenstand, dass die Kneipe schon Monate zuvor Ziel einer Kontrolle gewesen war und dass es wiederum Diskussionen gegeben habe, warum man an Automaten spielen dürfe, Pokern aber verboten sei. Der Wirt als Veranstalter der Runde habe gejammert, ohne Pokern könne er seinen Laden dichtmachen.

Warum ist Poker verboten?

Richter Roland Fink folgt am Ende dem Antrag von Staatsanwalt Stephen Soßna. Der 38-Jährige, der schon seinen Gewinn eingebüßt hatte, muss eine Geldstrafe von 900 Euro (30 Tagessätze zu je 30 Euro) zahlen, der vielfach vorbestrafte Zocker, 54, hat sozusagen Glück im Unglück, schrammt haarscharf am Gefängnis vorbei und kommt mit einer Geldstrafe von 2250 Euro (90 Tagessätze zu je 25 Euro) davon. Der dritte Angeklagte, der nur zugeschaut hat, wird freigesprochen. Pokern mit Geldeinsatz sei nun mal ein unerlaubtes Glücksspiel, begründet das Gericht. Und die Gefahr bestehe, dass „Haus und Hof verspielt“ werde und Spieler in die Kriminalität abglitten.

