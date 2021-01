15:05 Uhr

Polizei rückt zu zwei Flüchtlingsunterkünften in Augsburg aus

Die Polizei wurde auch in die Anker-Einrichtung in der Berliner Allee gerufen.

Weil sich ein Mann unzureichend medizinisch behandelt fühlte, ist am Freitagabend in der Anker-Einrichtung für Geflüchtete in Augsburg ein Tumult entstanden.

Weil sich ein Bewohner der Anker-Einrichtung in der Berliner Allee wegen offenbar leicht erhöhter Temperatur nur unzureichend medizinisch behandelt fühlte, entstand am Freitag gegen 19.30 Uhr ein Tumult unter Bewohnern. Nach Angaben der Polizei beschädigten vier Männer im Alter von 17 und 21 Jahren einen Tisch und einen Mülleimer und warfen Teile davon in den Innenhof. Kurz darauf trafen mehrere Polizeistreifen in der Flüchtlingsunterkunft ein und beruhigten die Situation.

Tumult in der Anker-Einrichtung für Geflüchtete in Augsburg

Wegen ihres Verhaltens wurden die vier aufgebrachten Männer in Sicherheitsgewahrsam genommen. Der Bewohner, der Auslöser für den Unmut der Mitbewohner war, wurde noch während des Polizeieinsatzes von Rettungssanitätern in Augenschein genommen. Er verzichtete auf das Angebot einer weitergehenden ärztlichen Behandlung, heißt es im Polizeibericht. Die vier Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Streit in der Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße

Ebenfalls am Freitagabend mussten mehrere Streifen die Gemüter in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße beruhigen. Dort kam es aus bislang nicht näher bekannten Gründen zu Streit und Handgreiflichkeiten unter mindestens fünf Bewohnern. Ein 22-Jähriger musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen die Beteiligten wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. (ina)

