vor 38 Min.

Polizei schlägt Alarm: Flut von Betrugsanrufen in Augsburg

Falsche Polizisten haben am Wochenende Senioren in Augsburg mit Anrufen bombardiert. Was hinter dem Betrug steckt.

Von Jörg Heinzle

Die Polizei in Augsburg schlägt wegen einer Welle von Betrugsanrufen Alarm. Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei, sind am Wochenende mindestens 30 Anrufe falscher Polizeibeamter auf den Festnetzanschlüssen meist älterer Augsburger Bürger eingegangen. Aufgrund der hohen Anzahl der gemeldeten Fälle gehen die Ermittler der Dienststelle für die Bekämpfung Organisierter Kriminalität von einer großen Anzahl bislang nicht bekannt gewordener Anrufe aus.

Mit der Masche agieren Kriminelle schon länger. Oft rufen sie von Callcentern in der Türkei bei Senioren in Deutschland an. Die Anrufer versuchen, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Bargeld und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Diese Täter erscheinen dann persönlich an der Haustüre und geben sich ebenfalls als Polizeibeamte aus.

Betrugsanrufe in Augsburg: Opfer können viel Geld verlieren

Die kriminellen Anrufer agieren psychologisch geschickt und setzen die Opfer teils massiv unter Druck. Opfer berichten auch von regelrechtem Psychoterror. Oft verlieren Betroffene, die darauf reinfallen, viel Geld - teils sogar das gesamte Vermögen.

In den Fällen der aktuellen Telefongespräche wurde erneut von angeblichen Einbrüchen in der Nähe sowie von aufgefundenen Wohnadressen der Angerufenen bei den Tätern berichtet. Neu ist, dass die betroffenen Bürger von den Tätern mit einem angeblich Polizeinotruf hin- und zurückverbunden werden.

Die Polizei rät Betroffenen solcher Anrufe:

Beenden Sie das Telefongespräch aktiv und wählen im Anschluss die „110“. Benutzen Sie hierbei nicht die Wahlwiederholungsfunktion Ihres Telefons.

Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Übergeben Sie solche niemals an unbekannte Personen.

wird Sie am Telefon niemals nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Übergeben Sie solche niemals an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

