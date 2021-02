13:40 Uhr

Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer nach zehnjähriger Flucht

Ein Mann soll 2010 im Raum Augsburg Drogengeschäfte im großen Stil getätigt haben. Neun Jahre lang haben die Ermittler keine Chance, an ihn ranzukommen. Dann gibt es eine neue Spur.

Die Flucht endete in Augsburg, im Stadtteil Oberhausen. Zehn Jahre lang hatte ein heute 41 Jahre alter Mann die Ermittler auf Trab gehalten, die per Haftbefehl nach ihm suchten, ehe ihn Beamte am späten Donnerstagnachmittag in der Nähe seiner Wohnung aufgriffen. Die Taten, die er begangen haben soll, spielten sich im Jahr 2010 ab. Es geht um Drogengeschäfte im großen Stil und eine kriminelle Karriere, die sich offenbar über mehrere Länder abspielte: Nord-Mazedonien, wo der Mann herstammt, Albanien - und eben Deutschland.

Wie das Landeskriminalamt berichtet, lag gegen den 41-Jährigen ein Europäischer Haftbefehl vor. Ihm wird darin vorgeworfen, im Jahr 2010 in mehreren Fällen im Raum Augsburg etwa vier Kilogramm Heroin und mehrere hundert Gramm Kokain verkauft zu haben. Der Beginn seiner kriminellen Karriere in Deutschland war dies allerdings nicht. Bereits 2005 war der Mann nach Angaben der Polizei nach Mazedonien abgeschoben worden, nachdem er eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hatte. "Die dann fünf Jahre später begonnenen Ermittlungen brachten zunächst den Verdacht, dass der Beschuldigte sich wieder unerlaubt im Großraum Augsburg aufhalten sollte", so das LKA. Zu der Zeit dieser Ermittlungen hatte der Mann Deutschland aber wieder verlassen.

Drogendealer nach zehn Jahren in Augsburg geschnappt: Das sind die Vorwürfe

Nun hatten die Ermittler wegen der Drogendelikte zwar einen Verdächtigen, aber keine Chance, ihn zu fassen. Nord-Mazedonien liefert eigene Staatsangehörige nicht nach Deutschland aus; eine Praxis, die andere Länder genau so handhaben. Dann allerdings, neun Jahre später, gab es einen Fortschritt bei den Ermittlungen. 2019 brachten Zielfahnder des LKA in Erfahrung, dass sich der Verdächtige möglicherweise außerhalb Nord-Mazedoniens aufhalten könnte, im Grenzgebiet zu Albanien nämlich, und wohl unter der Angabe falscher Personalien mehrfach unbehelligt aus- und einreiste.

Ein Anhaltspunkt, aber noch kein Durchbruch für die Ermittler. Der erfolgte erst in den vergangenen Wochen. "Durch intensive verdeckte Maßnahmen bestand nun der aktuelle Verdacht, dass sich der 41-Jährige zumindest seit Anfang dieses Jahres mutmaßlich wieder unerlaubt in Deutschland aufhält und auch hier andere Personalien verwendet", heißt es vom LKA. Die Spur führte zu einer Wohnung im Augsburger Stadtteil Oberhausen. In deren unmittelbaren Umgebung nahmen Beamte der Polizei den 41-Jährigen am Donnerstag fest. Nach Auskunft der Polizei verwendete der Verdächtige den Ausweis einer anderen Person, konnte aber eindeutig identifiziert werden. Der 41-Jährige soll schließlich gestanden haben, die im Haftbefehl gesuchte Person zu sein.

"Ihn erwarten nun neben den ursprünglichen Vorwürfen außerdem Ermittlungen wegen Ausweismissbrauchs, illegalen Aufenthalts und des Verdachts eines neuerlichen Drogenvergehens", so ein Sprecher des LKA. Der 41-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. (AZ)

