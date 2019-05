14:58 Uhr

Polizei stoppt "MacGyver" auf A8: Mit Ladekabel Scheibenwischer betätigt

Bei strömendem Regen ist ein Autofahrer auf der A8 der Verkehrspolizei aufgefallen. Und zwar nicht nur, weil er bei dem Wetter sein Fahrerfenster geöffnet hatte.

Von Ina Marks

Als die Verkehrspolizei bei einer Kontrolle auf der A8 auf Höhe Friedberg bei strömendem Regen ein Auto mit offenem Fenster bemerkte, wurden die Beamten stutzig. Als sie dann noch die besondere Scheibenwischerkonstruktion sahen, hielten sie den Fahrer sofort an.

Mit Hilfe eines Handyladekabels und eines Expanders hatte der 45-jährige Autofahrer aus Slowenien die Scheibenwischer bei voller Fahrt über die Frontscheibe gleiten lassen. Weil sie während der Fahrt kaputt gegangen waren, hatte er sie kurzfristig selber repariert. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende März, erst jetzt ging die Polizei damit an die Öffentlichkeit. „Auf der Fahrerseite hatte er mit dem Ladekabel am Scheibenwischer gezogen, die auf der anderen Seite mit einem Expander befestigt waren. So entstand Zug auf die Scheibenwischer“, erklärt Polizeisprecher Markus Trieb. Er muss kurz lachen.

Eine abenteuerliche Konstruktion, aber der Scheibenwischer "funktionierte". Bild: Polizei Schwaben Nord

„Vielleicht wäre das mit einem Beifahrer, der auf der anderen Seite hätte ziehen können, leichter gegangen.“ Doch der Beamte wird schnell wieder ernst. So ein Improvisieren sei natürlich im Straßenverkehr, zumal auf der Autobahn, gefährlich. „Wenn der Fahrer wegen schlechter Sicht oder weil er abgelenkt ist jemanden übersieht, ist niemandem geholfen.“

Der Tüftler, den die Polizei bei ihren Posts in den sozialen Netzwerken als „MacGyver“ nach der einstigen Kultserie bezeichnet, musste übrigens 100 Euro Strafe zahlen. Auf Facebook sorgte die Meldung der Polizei mit den dazugehörigen Bildern für Aufsehen. Sie wurde in kurzer Zeit über hundert Mal kommentiert. Polizeisprecher Trieb ist davon überrascht. Es freut ihn. „Es ist gut, wenn sich die Menschen Gedanken über das Thema Verkehrssicherheit machen.“ Auch wenn der Vorfall skurril sei, hätte daraus eine gefährliche Situation entstehen können.

„In der Zeit, in der der Autofahrer auf einem Raststättenplatz die Konstruktion gebaut hat, hätte er die Möglichkeit gehabt, eine Werkstätte zu suchen oder den ADAC zu rufen.“

