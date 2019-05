vor 35 Min.

Polizei sucht Brandleger in Haunstetten

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, nachts Baumaterialien in einem Rohbau in der Marconistraße angezündet zu haben.

Unbekannte haben in einem Rohbau in Haunstetten einen Brand gelegt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Etwa 2000 Euro Sachschaden sind durch einen Brand an Baumaterialien in der Marconistraße entstanden. Unbekannte hatten laut Polizei zwischen Montagabend, 27. Mai und Dienstagmorgen, 28. Mai, Bitumenflüssigkeit und Dämmmaterial, das in einem Rohbau gelagert war, angezündet. Einem Zeugen fielen in der Tatnacht wegen ihres lauten Gegröle zwei offenbar alkoholisierte junge Männer in der Marconistraße auf, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Brandlegung stehen.

Kriminalpolizei sucht zwei junge Männer

Er beschreibt die Männer wie folgt: Beide zwischen 18 und 22 Jahre alt, einer etwa 1,70 Meter groß mit leicht untersetzter Figur, weiß/beigem Kapuzenshirt und dunkler Adidas-Jogginghose, der andere circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (slor)