16:35 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Eine Frau wird in Augsburg-Oberhausen von einem Mann verfolgt. Sie versucht, ihn abzuschütteln, doch er holt sie ein.

Eine 35-jährige Frau ist in der Nacht auf Montag Opfer einer Attacke geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 23 Uhr von der Haltestelle Bärenwirt in Richtung Innenstadt unterwegs und ging dabei die Dieselstraße entlang, als ihr ein Mann auffiel, der ihr folgte. Nachdem sie die Wertachbrücke passierte, bog sie in die Austraße ab, um den Mann abzuschütteln. Dieser setzte ihr laut Polizei aber nach und riss ihr mit Gewalt die Handtasche von der Schulter. Der Täter flüchtete weiter in die Austraße. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Der Täter soll der Beschreibung zufolge etwa 25 Jahre alt, um die 1,75 Meter groß und schlank sein.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

