Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Augsburger Stadtteil Pfersee

Ein Unbekannter hat im Augsburger Stadtteil Pfersee einen Corsa angefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zwischen Montag, 17.45 Uhr, und Dienstag, 08.40 Uhr, wurde in der Körnerstraße in Augsburg Pfersee (Höhe Hausnummer 23) ein grauer Opel Corsa angefahren.

Unfall in Augsburg-Pfersee: Gibt es Zeugen?

Das Fahrzeug war laut Auskunft der Polizei am rechten Fahrbahnrand in nördlicher Fahrtrichtung abgestellt. Der Streifschaden befindet sich am Pkw hinten links. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher hat den Unfall nicht gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/3232610 zu melden. (AZ)

