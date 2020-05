vor 11 Min.

Polizei sucht nach 15-jährigem Augsburger

Die Augsburger Polizei sucht einen 15-Jährigen aus Kriegshaber. Er wird seit Donnerstagabend vermisst.

Die Polizei in Augsburg ist auf der Suche nach einem 15-jährigen Augsburger. Der Jugendliche hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr das Haus seiner Familie in Kriegshaber nach einem Streit verlassen und ist seither nicht mehr aufgetaucht. Deshalb bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Christian Neudert.

Jugendlicher in Augsburg vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Der 15-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er hat braune Haare und braune Augen, ist etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jogginghose, einen dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Jacke. Alles ohne Aufschrift. Außerdem trug er Addidas-Turnschuhe.

Die Augsburger Polizei sucht diesen Jugendlichen. Bild: Polizei Augsburg

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei waren ohne Erfolg. Wer den Jugendlichen gesehen hat, kann sich bei der Polizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2610. melden. (AZ)

Themen folgen