17:30 Uhr

Polizei sucht nach Einbruch in Gögginger Tankstelle Zeugen

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Samstag in eine Tankstelle im Augsburger Stadtteil Göggingen eingestiegen. Er richtete hohen Sachschaden an.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Samstag gegen 0.30 Uhr in die Tankstelle in der Peter-Dörfler-Straße eingebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, der Wert der Beute dürfte sich im zweistelligen Eurobereich bewegen, so die Polizei, die unter der 0821/323-3810 um Hinweise bittet. (jaka)

