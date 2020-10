vor 42 Min.

Polizei sucht nach Schlagstock-Angriff am Kö nach Verdächtigem

Die Polizei sucht nach einer Schlagstock-Attacke am Königsplatz in Augsburg den Tatverdächtigen.

Ein Unbekannter schlug am Augsburger Königsplatz einem anderem Mann mit einem Schlagstock ins Gesicht und flüchtete. Nun veröffentlicht die Polizei ein Foto.

Von Stefan Krog

Die Polizei sucht etwa acht Monate nach einem Schlagstock-Angriff am Königsplatz in Augsburg nun öffentlich nach dem unbekannten Tatverdächtigen. Am Freitag veröffentlichte sie ein Foto aus der Videoüberwachung, das den jungen Mann zeigt. Man habe zunächst alle anderen Ermittlungsansätze ausschöpfen wollen, bevor man beim Gericht einen entsprechenden Beschluss beantragt habe, der eine Veröffentlichung erlaubt, erklärt Polizeisprecher Michael Jakob den langen Zeitraum zwischen Tat und Öffentlichkeitsfahndung.

Nach einer Körperverletzung am Königsplatz sucht die Polizei diesen jungen Tatverdächtigen. Bild: Polizei

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 12. Januar gegen 5.15 Uhr morgens. Laut Polizei kam es dabei am Königsplatz zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Verdächtige auf dem Foto schlug laut Ermittlungen dem Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock ins Gesicht. Das Opfer erlitt massive Verletzungen, der Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt seitdem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Augsburger Kö-Tat mit Todesopfer spielte sich rund einen Monat zuvor ab

Einen guten Monat zuvor war am Königsplatz ein 49-jähriger Passant von einem 17-Jährigen, der in einer Gruppe junger Männer unterwegs war, durch einen Schlag gegen den Kopf getötet worden. Die Tat erregte damals großes Aufsehen. Der Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge startet im Oktober. Mit dem damaligen Vorfall hat der jetzige Fahndungsaufruf nicht zu tun, betont die Polizei.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte an unter Telefon 0821/323-2110.

