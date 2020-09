vor 52 Min.

Polizei sucht nach vermisster Frau aus Augsburg

Eine Frau aus Augsburg wird seit gut einer Woche vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich zuletzt in Dillingen aufhielt.

Seit Sonntag, 13. September, wird Anisoara Frank aus Augsburg vermisst. Seither fehlt nach Auskunft der Polizei jedes Lebenszeichen der Frau. Es gibt den Angaben zufolge Hinweise darauf, dass sie nach ihrem Verschwinden am städtischen Friedhof in Dillingen war. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, so die Ermittler.

Anisoara Frank aus Augsburg wird vermisst. Bild: Polizei Schwaben Nord

Vermisste Frau in Augsburg: Polizei gibt eine Beschreibung

Anisoara Frank soll zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur, trägt dunkle kurz-/ mittellange Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

