20:22 Uhr

Polizei unterbindet Spontandemo mit Autokorso

Eine Spontandemo in Augsburg fand am Mittwoch per Autokorso statt.

Am Mittwochvormittag demonstrieren am Plärrergelände in Augsburg Personen in insgesamt 15 Fahrzeugen. Thema der Demo war das Infektionsschutzgesetz. Genehmigt war es nicht.

Am Mittwochvormittag gegen halb elf Uhr wurde am Plärrergelände eine Spontandemonstration veranstaltet. Laut Polizei waren daran insgesamt 15 Fahrzeuge beteiligt. Das Thema lautete „Stoppt das Infektionsschutzgesetz“. Den Beteiligten wurde mitgeteilt, dass die Stadt Augsburg keinen Autokorso genehmigen würde. Im Anschluss daran löste sich die Kundgebung auf, ohne dass es zu Vorkommnissen kam. (AZ)

