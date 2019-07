14:18 Uhr

Polizei warnt Firmen nach Hackerangriffen in Augsburg

Hacker griffen mehrere Unternehmen in Augsburg an. Erst nachdem sie Geld zahlten, gaben die Hacker die Daten wieder frei. Was die Polizei rät.

In den vergangenen zwei Wochen gab es vermehrt sogenannte Ransomware-Angriffe (Verschlüsselungstrojaner) auf mittelständische Unternehmen in Augsburg. Insgesamt wurden laut Polizei Schwaben Nord drei Firmen von Hackern angegriffen. Hierbei sind die Computerdaten verschlüsselt und erst wieder freigegeben worden, nachdem die Unternehmen eine geforderte Geldsumme bezahlt hatten. Die Täter nutzten dabei immer die gleiche Schwachstelle, um in die Systeme der Firmen einzudringen: Wie das hierfür zuständige Kommissariat der Augsburger Kriminalpolizei ermittelte, handelt es sich bei der Schwachstelle um das Programm „Teamviewer“ in der Version 10 oder älter.

Polizei rät: Teamviewer dringend aktualisieren

Um sich vor Angriffen auf das System zu schützen, ist es laut Polizei unumgänglich, das Programm auf die neueste Version (aktueller Stand Version 14) zu aktualisieren. Falls das Programm nicht mehr benötigt werde, sei der beste Schutz das Programm zu deinstallieren. Deshalb rät die Polizei, die Software zu prüfen, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de. (AZ)

