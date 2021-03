vor 16 Min.

Polizei warnt im Raum Augsburg vor Internetbetrügern

In Augsburg wurden zwei Frauen Opfer von Internetbetrügern. Was die Polizei den Bürgern rät.

Internetbetrügereien sind eine ständige Gefahr im Umgang mit den neuen Medien, warnt die Polizei aus aktuellem Anlass. So wurde eine 61-jährige Augsburgerin kürzlich Opfer einer gängigen Betrugsmasche. Die Frau erhielt eine E-Mail, die optisch einer Nachricht ihrer Hausbank glich, und klickte dort auf eine hinterlegte Verlinkung, die sie auf eine von Betrügern eingerichtete Seite leitete. Nach Eingabe ihrer Online-Banking-Login-Daten und ihrer Mobilfunknummer wurde sie schließlich von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin angerufen, die von ihr nun telefonisch eine TAN aus ihrer Push-Tan-App erfragte. Die Augsburgerin ließ sich von der falschen Bankmitarbeiterin täuschen und gab hierüber bereitwillig Auskunft. Die anschließend angestoßenen Abbuchungen in Höhe von über 8000 Euro konnten glücklicherweise noch abgewendet werden.

Augsburger Polizei warnt vor Herausgabe von Bankdaten

Das Thema Online-Banking ist durchaus als sensibel anzusehen und gerade Bank-Daten und TAN-Nummern sind nicht an Unberechtigte herauszugeben, betont die Polizei. Weiter sollten sich die Nutzer nie über Links, sondern ausschließlich selbst direkt auf der Homepage ihrer Hausbank einwählen.

Opfer einer ähnlichen Masche wurde auch eine 63-jährige Augsburgerin. Sie wurde durch einen Unbekannten angerufen, der sie schließlich geschickt davon überzeugte, die Software "AnyDesk" (eine Fernwartungs-Software) auf ihrem Computer zu installieren. So erhielt der Täter Zugriff auf den Inhalt des Computers und wies mit den so erlangten Kontodaten eine Überweisung in Höhe von über 2000 Euro ins Ausland an. Die Überweisung konnte nicht abgebrochen werden, der Frau wurde das Geld abgebucht, so die Polizei. (bau)

