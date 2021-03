16.03.2021

Polizei will Kastenwagen kontrollieren - Fahrer wird mit Haftbefehl gesucht

Als ein 29-jähriger Autofahrer von der Polizei in Augsburg-Oberhausen kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Später wurde auch klar, warum.

Es war am Montag gegen Abend um 17.20 Uhr, als die Beamten den Pkw-Fahrer in Oberhausen anhalten wollten. Doch dieser missachtete die Anhaltesignale der Polizei und versuchte stattdessen abzuhauen. Wie die Polizei berichtet, stellte er den Kastenwagen in der Nähe des Josefinums ab und flüchtete zu Fuß. Sofort wurde eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet.

Kurze Zeit später wurde der Fahrer auch gefunden. Wie sich herausstellte, bestand gegen den 29-jährigen Kroaten ein internationaler Auslieferungs-Haftbefehl. Somit erklärte sich der Grund für den Fluchtversuch schnell. Der Mann wurde in den Polizeiarrest gebracht. Er wurde im Laufe des Dienstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (ina)

