Polizei wird zu Party gerufen – Mann springt auf parkendes Auto

Die Polizei wird in Augsburg zu einer Feier gerufen. Als die Beamten vor Ort sind, hören sie laute Musik. Ein junger Mann versucht auf spektakuläre Art zu flüchten.

In der Nacht auf Sonntag ist die Polizei gegen 2 Uhr zu einer Feier in der Hasengasse gerufen worden. Laut Polizei hatten sich fünf junge Männer in der Privatwohnung getroffen und laut Musik gehört. "Ein 21-Jähriger sprang aus dem Fenster im ersten Stock, um sich der Kontrolle durch die Beamten zu entziehen", berichtet die Polizei weiter. Hierbei landete er auf einem unter dem Fenster geparkten Auto.

Die Polizei verfolgte den Mann kurz zu Fuß und konnte ihn stellen. An dem Fahrzeug entstand ein deutlicher Schaden im Bereich der Motorhaube. Laut Darstellung der Polizei musste der 21-Jährige aufgrund aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens den Rest der Nacht im Polizeiarrest verbringen. (jaka)