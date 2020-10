vor 10 Min.

Polizei zieht aufgemotztes Auto aus dem Verkehr

So sieht der Spoiler aus, der der Polizei aufgefallen ist.

Die Polizei hat einen 18-jährigen Autofahrer kontrolliert. Den Beamten war der Heckspoiler aufgefallen.

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt einen 18-jährigen Autofahrer angehalten. Der junge Mann hatte an seinem BMW einen auffälligen Aluminium-Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel angebracht. Wie die Polizei erklärt, hätte der Spoiler bei einem Unfall mit Fußgängern oder Radfahrern zu schwersten Verletzungen führen können.

Zudem sei er illegal angebracht worden. Die Beamten bemängelten auch, dass die Frontscheinwerfer mit einer Folie verdunkelt wurden und die Ländererkennung zugeklebt war. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (loek)

