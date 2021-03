vor 38 Min.

Polizei zieht betrunkene Autofahrerin auf der B17 aus dem Verkehr

Verkehrsteilnehmer rufen besorgt die Polizei in Augsburg, weil ihnen eine Frau mit unsicherer Fahrweise auffällt. Dies hatte einen naheliegenden Grund. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zeugen riefen am Sonntag die Polizei, weil sich eine Autofahrerin offenbar unsicher im Straßenverkehr bewegte. Nach Angaben der Ermittler war die Fahrerin gegen 17.30 Uhr in nördlicher Richtung auf der B17 unterwegs, wobei es hierbei zu gefährlichen Situationen gekommen sein soll. Die Polizei kontrollierte die Frau und stellte bei einem Alkoholtest fest, dass sie 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Folge: eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die ein auffälliges Verhalten einer Fahrerin eines blauen Ford Fiesta am Sonntagnachmittag im Bereich Bobingen und insbesondere von der B17-Auffahrt Inningen bis zur B17-Ausfahrt Pfersee beobachtet haben, sich unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

