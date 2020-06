15:43 Uhr

Polizei zieht mehrere betrunkene E-Rollerfahrer aus dem Verkehr

Richtig schlecht lief es bei einem betrunkenen 32-Jährigen, als er einen E-Scooter in Augsburg abstellen wollte.

Von Eva Maria Knab

Die Polizei musste am Wochenende mehrere alkoholisierte E-Rollerfahrer aus dem Verkehr ziehen. Ein 32-Jähriger war bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt so betrunken, dass er wohl nicht mehr in der Lage war, seinen Roller richtig abzustellen.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gerät in eine Verkehrskontrolle

Dieser fiel auf das Streifenfahrzeug, das beschädigt wurde. Den Mann erwartet nun Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Am frühen Sonntagmorgen geriet an der Dieselstraße in Oberhausen ein ebenfalls alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Er bekommt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Noch verhindert werden konnte eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter am Freitagabend. Polizeibeamte kontrollierten einen 24-Jährigen mit seinem E-Scooter, nachdem dieser in einer Grünanlage Bier getrunken hatte. Ein Test ergab 1,3 Promille. (eva)

Themen folgen