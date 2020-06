19.06.2020

Polizeieinsatz am Königsplatz eskaliert - Mann angeschossen

Am Königsplatz kam es am Freitag zu einem Großeinsatz.

Vor der Netto-Filiale am Augsburger Königsplatz gab es am Freitagabend einen Großeinsatz. Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde von der Polizei angeschossen.

Am Augsburger Königsplatz ist am Freitagabend ein Polizeieinsatz eskaliert. Informationen unserer Zeitung zufolge soll ein mutmaßlicher Ladendieb in der Netto-Filiale von einem Detektiv oder Mitarbeiter gestellt worden sein. Der Mann soll sich, als die Polizei hinzugezogen wurde, verbarrikadiert und versucht haben, einen Brand zu legen

Bei Netto-Filiale: Ladendieb bei Polizeieinsatz am Königsplatz angeschossen

Ein Polizeisprecher bestätigte vor Ort, der Tatverdächtige habe ein Feuer in einem Raum des Supermarkts gelegt und mit einem Messer hantiert. Die Polizei sei gegen 18.45 Uhr über den mutmaßlich bewaffneten Ladendieb informiert worden. Als die Beamten eintrafen, habe der 19-Jährige sie mit einem Messer bedroht und sich in einen Raum zurückgezogen. Die Beamten hätten dann Unterstützungskräfte angefordert, während der Zeit sei ein Feuer in dem Raum gelegt worden. „Die notwendige Zugriffsmaßnahme wurde dann eingeleitet, dabei kam es zum Schusswaffengebrauch“, sagte der Sprecher.

Nach Informationen unserer Redaktion wurde der Mann, ein 19-Jähriger, vermutlich mehrfach angeschossen und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Bestätigen wollte die Polizei die mehrfachen Schussverletzungen am Abend allerdings nicht.

Auf einem Video, das den Netto-Supermarkt während des Einsatzes von außen zeigt, sind mehrere Schüsse zu hören – offenbar sechs. Dies deckt sich mit Informationen unserer Redaktion, wonach am Ort des Geschehens am Abend sechs Patronenhülsen gefunden wurden. Auch sieht man auf einer Video-Aufnahme, wie ein schwer verletzter Mann – offenbar der 19-Jährige – in einen Krankenwagen gebracht wird.

Nach Schüssen am Königsplatz: Wie schwer ist der Ladendieb verletzt?

Ein Anwohner schilderte unserer Redaktion, es seien zunächst vier, später sechs Polizeiautos vor Ort gewesen. Als die Schüsse zu hören gewesen waren, sei plötzlich „richtig Alarm gewesen“, ein massives Polizeiaufgebot sei zum Königsplatz geeilt, auch Feuerwehrwagen und Rettungsdienst waren vor Ort. Angst oder Sorge habe er aber nicht gehabt, auch sei auf dem Königsplatz trotz des Rauches und der Schüsse im „Netto“-Supermarkt keine Panik ausgebrochen.

Der Königsplatz war im Rahmen des Großeinsatzes für mehrere Stunden gesperrt, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Viele Menschen wurden von einzelnen Polizisten darauf hingewiesen, dass der Königsplatz gesperrt sei und sie ihn umfahren sollen. Ob mehrere Polizeibeamte auf den 19-Jährigen geschossen haben und was letztlich der Auslöser für die Schüsse war, war am Freitagabend zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Ebenso wenig, wie schwer die Verletzungen des Mannes sind und ob er möglicherweise sogar in Lebensgefahr schwebt. Laut eines Beobachters soll er bei der Einlieferung ins Krankenhaus einen stabilen Kreislauf gehabt haben, es gibt offenbar zudem Hinweise darauf, dass der 19-Jährige alkoholisiert gewesen sein soll.

Polizeieinsatz am Königsplatz: Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Wie in solchen Fällen üblich, überprüft nun das Landeskriminalamt wegen des Schusswaffengebrauches der Polizisten. Auch ein Staatsanwalt war am Abend vor Ort, dazu die halbe Führungsriege der Augsburger Polizei. Kripo-Chef Dirk Schmidt war ebenso am Königsplatz wie Polizei-Vizepräsident Markus Trebes. Später kam auch das Landeskriminalamt dazu. Gegen den 19-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei Augsburg.

