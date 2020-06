19:47 Uhr

Polizeieinsatz am Königsplatz eskaliert - Mann im Supermarkt offenbar angeschossen

Am Königsplatz kam es am Freitag zu einem Großeinsatz.

Am Königsplatz in Augsburg gibt es einen Großeinsatz. Die Lage ist noch unklar, ein Mann soll angeschossen worden sein.

Am Augsburger Königsplatz ist am Freitagabend ein Polizeieinsatz eskaliert. Ersten unbestätigten Informationen zufolge soll ein mutmaßlicher Ladendieb in der Netto-Filiale von einem Detektiv gestellt worden sein. Der Mann soll sich verbarrikadiert haben und versucht haben, einen Brand zu legen.

Mann soll bei Einsatz am Königsplatz angeschossen worden sein

Als die Polizei anrückte, eskalierte offenbar die Situation. Einer Erstmeldung der Polizei zufolge kam es zum Gebrauch einer Schusswaffe durch die Beamten, der Mann soll angeschossen worden sein. Nach Angaben eines Polizeisprechers bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Aktuell scheint die Lage unter Kontrolle. Auch die Staatsanwaltschaft ist vor Ort.

Polizeieinsatz am Kö führt zu Verkehrsbehinderungen

Die Stadtwerke Augsburg weisen darauf hin, dass es wegen des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen kommt. Bus- und Straßenbahnlinien werden umgeleitet. Der Nahverkehr am Kö sei vorerst komplett eingestellt, so die Stadtwerke.

