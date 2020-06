vor 2 Min.

Polizeieinsatz eskaliert in Netto-Filiale: 19-Jähriger kommt aus der Kö-Szene

In dieser Netto-Filiale am Königsplatz spielte sich der Vorfall ab. Der Discounter hatte am Samstag geschlossen.

Plus In der Netto-Filiale am Königsplatz schoss die Polizei am Freitag auf einen Ladendieb. Die Staatsanwaltschaft hält das für rechtmäßig. Spielte Alkohol eine Rolle?

Von Stefan Krog

Der 19-jährige mutmaßliche Ladendieb, der am Freitagabend bei einem Polizeieinsatz im Netto-Discounter am Königsplatz durch Schüsse der Polizei schwer verletzt wurde, verkehrte offenbar regelmäßig in der Alkohol- und Drogenszene am Königsplatz. Das berichten Angehörige der Szene aus dem Park am Kö. Nun wird auch etwas deutlicher, was sich am Freitag bei dem Vorfall abgespielt hat.

Am Königsplatz in Augsburg gibt es einen Großeinsatz. Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde von der Polizei angeschossen. Video: Jan Kandzora

Ladendiebstahl eskaliert am Königsplatz: Mutmaßlicher Täter stammt aus Drogenszene

Der 19-Jährige, der laut Polizei mit einem Messer eine Streifenbesatzung bedroht hatte, sei bisher nie durch Aggression auffällig geworden, so eine Freundin des Mannes. Der Vorfall sei für sie unerklärlich. Unklar ist, ob der junge Mann zum Zeitpunkt der Tat unter Drogeneinfluss stand. Zumindest war er aber wohl alkoholisiert.

Wie berichtet war die Polizei gegen 18.45 Uhr wegen eines Ladendiebstahls gerufen worden. Der 19-jährige mutmaßliche Täter bedrohte die Polizisten mit einem Messer, so die Ermittlungen, und verbarrikadierte sich dann in einem Raum.

Während die Streife auf Verstärkung wartete, legte er dann offenbar ein Feuer. Als die Polizei den Rauch bemerkte, entschlossen sich die Einsatzkräfte zum sofortigen Eingreifen. Im Zuge des Zugriffs sei dann auf den Mann geschossen worden, so die Augsburger Polizei. Kunden und Personal waren zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr im Supermarkt.

Nach Schüssen in Netto-Filiale am Königsplatz: Waffengebrauch wohl rechtmäßig

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Wochenende, dass es nach derzeitigem Stand keine Anzeichen dafür gebe, dass der Schusswaffengebrauch unrechtmäßig gewesen sei. Das deutet darauf hin, dass die Polizisten sich einer Bedrohungslage ausgesetzt sahen und darum zur Waffe griffen, doch mit Auskünften halten sich die Behörden mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen bedeckt.

Routinemäßig hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen zu der Schussabgabe übernommen. Offenbar gab die Polizei sechs Schüsse ab, doch ob sie alle trafen oder Warnschüsse darunter waren, ist offen. Unbekannt ist auch, ob die Schüsse alle aus einer oder aus mehreren Dienstwaffen abgefeuert wurden.

8 Bilder Schüsse am Königsplatz: Bilder vom Großeinsatz Bild: Peter Fastl

