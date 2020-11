20:56 Uhr

Polizeieinsatz in Pfersee: Mann offenbar nach Streit an Haltestelle getötet

Nach einer Auseinandersetzung in Augsburg-Pfersee ist ein Mann gestorben.

Im Augsburger Stadtteil Pfersee ist ein 28-Jähriger auf offener Straße gestorben. Voraus ging offenbar ein Streit an einer Haltestelle. Die Polizei sucht nach einem Paar.

Die Polizei meldet in Augsburg einen Toten nach einer Auseinandersetzung in Pfersee im Bereich der Haltestelle Uhlandstraße/Chemnitzer Straße. Bei der Person handelt es sich um einen 28-Jährigen. Die Auseinandersetzung soll sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle mit einem noch unbekannten Paar - ein Mann und eine Frau - zugetragen haben, das sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt hat. Die Polizei ist vor Ort und sucht die Umgebung mit Taschenlampen ab.

28-Jähriger stirbt nach Streit an Haltestelle in Augsburg

Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an, nach ersten Erkenntnissen hatte sich zwischen dem 28-Jährigem und dem Paar ein Streit entwickelt. Der junge Mann soll daraufhin schwer verletzt auf der Straße gelegen haben. Der Rettungsdienst habe noch versucht, das Leben des 28-Jährigen zu retten. Wie es zu den tödlichen Verletzungen gekommen ist, ist laut Polizei noch unklar.

Der Bereich um den Tatort ist für den Verkehr gesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (AZ)

Themen folgen