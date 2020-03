vor 16 Min.

Polizeieinsatz in der Altstadt - Mann soll sich verschanzt haben

Die Polizei rückt am Freitagmorgen zu einem Einsatz in die Altstadt aus.

Mehrere Polizeibeamte sind am Freitagmorgen in der Augsburger Altstadt im Einsatz. Aktuell sind zwei Straßen gesperrt.

Der Einsatzort befindet sich im Hunoldsgraben in der Augsburger Altstadt. Nach ersten Informationen durch die Polizei hat sich dort in einem Mehrfamilienhaus offenbar ein "psychisch auffälliger" Mann eingesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagt, habe der Mann wohl ein Messer. Er habe sich in seiner Wohnung verschanzt. Er habe aber niemanden in seiner Gewalt. "Für die Bevölkerung geht keine Gefahr aus." Dennoch sind aktuell der Hunoldsgraben und der Judenberg von der Polizei abgesperrt. Die Beamten weisen Passanten ab und bitten sie, einen anderen Weg zu nehmen. Auch der Rettungsdienst ist vor Ort. (ina)

Die Polizei riegelt den Hunoldsgraben während des Einsatzes ab.

Themen folgen