Polizeistreife trifft auf zwei betrunkene Männer mit Waffen

Dieser Routineeinsatz wurde für die Polizei in Augsburg schnell heikel: Als die Polizisten ankamen, sahen sie zwei Männer mit Waffenholstern und Pistolen.

Am Donnerstag rief ein 66-Jähriger die Polizei in den Wolfleitenweg, da sein Bekannter offenbar zu viel Alkohol konsumiert hatte. Dieser Routineeinsatz war für die Einsatzkräfte jedoch sehr sensibel, denn beide Männer trugen ein Waffenholster samt Pistole. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich dabei um Schreckschusswaffen mit gefüllten Magazinen. Der Anrufer trug außerdem noch ein Messer am Gürtel, sein 63-jähriger Bekannter ein gefülltes Ersatzmagazin mit Schreckschussmunition. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Der 66-Jährige hatte einen Alkoholwert von 1,4 Promille, sein Bekannter war derart betrunken, dass ein Rettungswagen ihn ambulant versorgen und er die Nacht sicherheitshalber im Polizeiarrest verbringen musste. Es wird aktuell geprüft, ob die beiden Männer zum Tragen von Schreckschusswaffen berechtigt waren beziehungsweise in Zukunft noch sein sollen. (möh)

