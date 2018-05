vor 15 Min.

Polizisten beschimpft? Internet-Star Leon Machère muss in Augsburg vor Gericht

Leon Machère bei einem Auftritt in München. In Augsburg soll nächste Woche vor dem Amtsgericht gegen ihn verhandelt werden.

Der Youtuber Leon Machère löste 2017 auf dem Königsplatz ein Chaos aus. Nächste Woche soll er wieder in Augsburg auftreten - dieses Mal aber vor Gericht.

Von Jörg Heinzle

Sein Besuch in Augsburg, der für Chaos am Königsplatz sorgte, liegt gut ein Jahr zurück. Nun soll sich der Internet-Star Leon Machère, 26, in der nächsten Woche wegen des Augsburger Auftritts vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Er soll Polizisten beleidigt haben.

Leon Machère ist mit teils grenzwertigen Scherz-Videos bekannt geworden, die er über das Internet-Portal Youtube veröffentlicht. Sein Besuch im März 2017 in Augsburg sprach sich so schnell herum, dass sich zeitweise bis 1200 Kinder und Jugendliche vor dem Hotel Ost am Kö, wo er sich aufhielt, versammelten.

Es gab auf dem Platz tumultartige Szenen, wegen des Gedränges drohte eine Panik. Als Leon Machère und seine Begleiter nach einem Katz-und-Maus-Spiel in der Stadt von der Polizei vorläufig festgenommen und zum Innenstadt-Revier gebracht wurden, soll er die Beamten beleidigt haben.

Bis zu 1200 Kinder und Jugendliche versammelten sich am Königsplatz in Augsburg, weil sie den Youtube-Star sehen wollten. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Vorgeworfen wird ihm unter anderem, dass er die Polizisten duzte. In einem Video, in dem er sich hinterher über die Polizeiaktion beschwerte, soll er die Beamten unter anderem als „scheiß Polizisten“ bezeichnet haben. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen den Youtuber aus Hamburg verhängt. Er sollte eine Strafe in Höhe von 32.000 Euro bezahlen.

Weil er dagegen aber Einspruch eingelegt hat, ist er nun angeklagt und es soll am Montag zu dem Gerichtsverfahren in Augsburg kommen.

