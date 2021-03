14:15 Uhr

Possehl gründet neues Start-up in Augsburg

Die Possehl Solutions GmbH soll helfen, die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau zu fördern.

Die Possehl-Gruppe aus Lübeck hat nach der Gründung der Possehl Analytics GmbH nun ein weiteres Start-up in Augsburg positioniert. Diesmal die Possehl Solutions GmbH. In beiden Fällen sind die neuen Unternehmen aus der Manroland Goss, dem Augsburger Druckmaschinenhersteller, heraus entstanden. Die fünf Gründungsmitglieder der Possehl Solutions haben bereits in den letzten beiden Jahren als Team bei Manroland Goss web systems zusammengearbeitet.

Digitalisierung im Maschinenbau soll unterstützt werden

Während sich Possehl Analytics mit dem Thema Internet der Dinge (IoT) sowie der Nutzbarmachung von Daten befasst, liegt der Schwerpunkt der Possehl Solutions im Bereich E-Commerce - vereinfacht gesprochen dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten über Online-Plattformen. Das Ziel beider Start-ups ist es somit, die Digitalisierung von Unternehmen speziell im Maschinen- und Anlagenbau zu unterstützen. Dabei sei man nicht nur für bisherige Manroland Goss Kunden offen, sondern ebenso für externe Anfragen, heißt es seitens der Sprecher.

Possehl beschäftigt derzeit mehr als 13.000 Angestellte verteilt auf mehr als 200 Gesellschaften weltweit. Der Umsatz wird mit rund 4,4 Milliarden Euro angegeben. Auch die Augsburger Böwe Systec gehört zur Possehl-Gruppe. (nist)

