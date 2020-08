00:32 Uhr

Preis für die Ballonfabrik

Der Backstage-Club-Award geht an die Ballonfabrik. Die Gewinner erhielten ein Technikpaket von Shure.

Das Kulturzentrum kümmert sich um den Nachwuchs und die lokale Szene

Mit der Ballonfabrik geht einer von drei Backstage-Club-Awards nach Augsburg. Diese werden vom Musikernetzwerk Backstage Pro und der LiveKomm, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland, verliehen und ehren den Umgang von Musikern auf und hinter der Bühne, die beste Nachwuchsarbeit und Förderung der lokalen Szene sowie den Club des Jahres als Hauptpreis.

Die Ballonfabrik „fabrikunique“, die dieses Jahr bereits den Augsburger Popkultur-Preis Roy als Club des Jahres gewann, darf sich mit dem Backstage-Club-Award für die beste Nachwuchsarbeit und Förderung der lokalen Szene schmücken.

„Ein solcher Preis ist für uns immer eine Bestätigung dessen, was und vor allem wie wir es tun. Dass wir hier eine Bühne für viele Nachwuchs- und lokale Bands ermöglichen, ist Teil unseres Selbstverständnisses“, kommentiert der Ballonausen-Verein, der die Ballonfabrik fabrik unique betreibt, die Auszeichnung.

Den Preis für den besten Umgang mit Musikern auf und hinter der Bühne ging an „Die Pumpe“ in Kiel – einen ähnlich wie die Ballonfabrik in einem alten Industriegebäude befindlichen alternativen Club, wenn auch deutlich älter als sein Augsburger Gegenstück. (AZ)

