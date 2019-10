17:50 Uhr

Premiere in Augsburg: So laufen die "Light Nights"

Am Wochenende finden erstmals die "Light Nights" in Augsburg statt. Welche Bauten angestrahlt werden und wie das geht.

Von Miriam Scheibe

Die Innenstadt soll leuchten: Am Samstag und Sonntag, je zwischen 19 und 23 Uhr, können Lichtinstallationen zwischen Rathaus und Fuggerplatz bewundert werden. Initiiert wurden die „Light Nights“ – übersetzt: Lichternächte – vom Augsburger Stadtmarketing. Das steckte auch hinter den Lichtshows bei den Sommernächten, die im Juni viele Besucher auf die Straßen lockten. Um die Lücke im Kalender zwischen Sommer und Christkindlesmarkt mit einem Höhepunkt zu füllen, kam den Verantwortlichen die Idee der Light Nights.

"Light Nights": Augsburgs Vergangenheit in besonderem Licht

Ausgangspunkt des Projekts ist die Vergangenheit Augsburgs. In zehnminütigen Lichtshows werden Themen aus 2000 Jahren Stadtgeschichte auf Rathaus, Perlachturm und Eckerle-Haus projiziert. Alle zwanzig Minuten werden die Film- und Bildsequenzen wiederholt. Die Gebäude werden nicht mit einer Leinwand bespannt. Stattdessen wird mit dem Untergrund und den Formen der Fassaden „gespielt“, sagt Citymanager Heinz Stinglwagner. Durch das Einbeziehen des Untergrunds soll der Anschein erzeugt werden, die Gebäude würden zum Leben erweckt. Betrachter könnten etwa den Eindruck erhalten, die Formen des Rathauses würden vor ihren Augen verlaufen. Gerade für Besucher, die Rathaus, Perlachturm und Eckerle-Haus gut kennen, dürfte es faszinierend sein, wenn diese plötzlich ganz anders erscheinen, so Stinglwagner.

Um die Lichtinstallationen auf die Gebäudefassaden abzustimmen, bedurfte es einiges an Vorbereitung. Das Stadtmarketing arbeitet mit dem „Festival of Lights“ in Berlin zusammen, das für technische und künstlerische Umsetzung der Augsburger Light Nights zuständig ist. Der Rathausplatz wurde inspiziert, es wurden Fotos gemacht, Frontpläne des Rathauses begutachtet und ein 3-D-Modell angefertigt. Die Techniker des „Festivals of Lights“ waren bereits bei Lichtinstallationen in Metropolen wie New York, Dubai und Moskau am Werk.

Insgesamt neun Projektoren strahlen je einen Bereich der drei Gebäude an. In einer Höhe von zwei bis dreieinhalb Metern über dem Boden wurden diese Projektoren auf dem Rathausplatz auf einem eigens gebauten Turm aufgestellt. Programmiert wurden sie vorher, sodass die Lichtshows automatisiert ablaufen. Trotzdem wird immer ein Mitarbeiter vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, so Stinglwagner.

Aufbauarbeiten zu den "Light Nights" in Augsburg: Am Samstag um 19 Uhr geht es los. Bild: Silvio Wyszengrad

Wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch bei den "Light Nights"?

Wie hoch der Stromverbrauch sein wird, lasse sich im Voraus nicht genau sagen. „Man kann es aber sicher mit einem Kinoabend in einem Großraum-Saal vergleichen, mit dem Unterschied, dass hier nicht nur 300 Personen in den Genuss der Vorstellung kommen“, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburgs Marketing. Die Lichtvorstellung genießen können Besucher übrigens nicht nur am Rathausplatz.

In der Philippine-Welser-Straße führen leuchtende Wegweiser zum Fuggerplatz, wo Lichtgebilde des Künstlers Jörn Hanitzsch Fuggerdenkmal und Maximilianmuseum in Szene setzen. „Hinkommen und staunen“, dazu sind Jung und Alt dieses Wochenende eingeladen. Wenn die Light Nights Anklang finden, könnte es auch nächstes Jahr wieder eine solche Installation in Augsburgs geben.

