Premium Aerotec will in Augsburg trotz der Krise Lehrlinge einstellen

Trotz derzeit angespannter wirtschaftlicher Lage will der Augsburger Flugzeugbauer Premium Aerotec am Standort auch kommendes Jahr 36 Lehrlinge ausbilden.

Die internationale Luftfahrtindustrie ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Dies hat auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den Augsburger Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec und zwingt zu Sparmaßnahmen. Allerdings sollen diese nicht zulasten der Auszubildenden gehen. Wie das Unternehmen mitteilt, habe man mit dem Gesamtbetriebsrat eine Vereinbarung zur Fortführung der Berufsausbildung im Unternehmen geschlossen. Demnach soll die Ausbildung bis 2025 vollumfänglich aufrechterhalten bleiben.

Premium Aerotec bildet derzeit über 430 Menschen aus

In Augsburg werden nach diesem Konzept pro Jahr 36 neue Ausbildungsplätze vergeben. 40 sind es am Standort in Nordenham, 25 in Varel und sechs in Bremen. "Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir jungen Menschen einen Einstieg in das Berufsleben bieten, um eine Generation Corona zu verhindern", sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzender Thomas Busch. An seinen deutschen Standorten bildet das Unternehmen derzeit insgesamt über 430 junge Menschen aus. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart des nächsten Jahrgangs im Herbst 2021 hat bereits begonnen. (AZ)

