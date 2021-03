vor 32 Min.

Privathotel Riegele gibt wegen Corona auf - der Nachfolger steht fest

Plus Seit Monaten so gut wie keine Gäste: Augsburgs Hotelbetreiber kommen an ihre Grenzen. Das Privathotel Riegele am Hauptbahnhof hat nun die Segel gestrichen.

Von Andrea Wenzel

"Dauerhaft geschlossen" heißt es im Internet, wenn man nach dem Privathotel Riegele direkt gegenüber dem Hauptbahnhof sucht. Das Telefon ist bereits abgeschaltet, der Link zur Homepage umgeleitet. "Der Betreiber hat den Pachtvertrag gekündigt", bestätigt Sebastian Priller, Chef des Brauhaus Riegele und Inhaber der Immobilie. Bereits vom ersten Lockdown sei der Hotelbetreiber stark getroffen worden, später habe man entschieden, den Pachtvertrag aufzulösen. "Es ist tatsächlich eine Aufgabe wegen Corona", bestätigt der Brauerei-Chef.

Doch lange musste Sebastian Priller nicht suchen, um die Immobilie neu zu vermieten. Mit Heiko Grote, Geschäftsführer der Gorgeous Smiling GmbH, hat er einen neuen Betreiber gefunden, der in Augsburg kein Unbekannter ist. Immerhin betreibt sein Unternehmen in der Stadt bereits mehrere Beherbergungsbetriebe mit unterschiedlichem Konzept. Zuletzt wurden ein klassisches Business-Hotel sowie ein Boardinghaus in der Eichleitnerstraße in Göggingen eröffnet. "Es gab mehrere Interessenten für das Hotel, aber wir haben uns für Herrn Grote entschieden, weil uns sein Konzept am meisten überzeugt hat", so Priller.

Augsburg bekommt ein neues Boutique-Hotel

Heiko Grote hat das Gebäude nun von Grund auf saniert und will dort in diesem Sommer das Boutique-Hotel Maison Viktoria eröffnen. Dass man mitten in der Krise ein weiteres Hotelprojekt stemmt, ist aus seiner Sicht kein Widerspruch: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen nach Ende der Pandemie wieder reisen werden, und dafür brauchen sie auch Hotels", so Grote. Bei seinem aktuellen Projekt habe ihn vor allem die Lage direkt am Bahnhof überzeugt. "Wir setzen hier verstärkt auf den Tourismus und wir haben einen guten Tourismus in Augsburg", meint der Hotelexperte, der in Friedberg lebt.

Dass zuletzt sehr viele neue Hotelprojekte in Augsburg geplant waren, schreckt ihn dabei nicht ab. Zudem, so Grote weiter, müsse man abwarten, welche Hotels auch wirklich kommen. Tatsächlich ist unter anderem das Projekt der Kette Star Inn in der Kammgarnspinnerei geplatzt. Allerdings laufen aktuell Verhandlungen mit neuen Interessenten, heißt es seitens der Verantwortlichen. Noch Anfang des Jahres 2020 waren in Augsburg zwölf neue Hotelprojekte bekannt, die alle gestaffelt bis Ende 2023 umgesetzt werden sollten.

