29.10.2019

Problem Parkplatz: Wohin mit all den Handwerkern in der Stadt?

Parkplätze sind in der Innenstadt rar, deswegen gibt es für manche Betriebe Ausnahmegenehmigungen. Nun hat ein Unternehmen gegen die verschärfte Vergabepraxis in Augsburg geklagt.

Von Michael Lindner

Die Suche nach einem Parkplatz in Augsburg gleicht einem Glücksspiel – an dessen Ende man vor allem in der Innenstadt fast immer als Verlierer dasteht. Minutenlanges Suchen nach einer Parklücke und ebenso lange Fußmärsche von dort bis zum Zielort sind eher die Regel als die Ausnahme. Wie schön wäre es da, wenn man eine Ausnahmegenehmigung hätte – diese gibt es zwar nicht für Privatleute, aber beispielsweise für den Sozialen Dienst sowie für Handwerksbetriebe. Eine solche „straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung“ sorgt nun für einige Beschwerden. Am Dienstag musste sich sogar das Augsburger Verwaltungsgericht mit dieser Thematik beschäftigen.

Geklagt hat der Königsbrunner Handwerksbetrieb BWS Patz, der sich auf die Lokalisierung und Sanierung von Wasser- und Brandschäden spezialisiert hat. 18 solcher Ausnahmegenehmigungen wollte das 30 Mann starke Unternehmen für seinen Fuhrpark, die Stadt Augsburg genehmigte nur deren 13. Eine solche Parkerleichterung sei laut der Straßenverkehrsordnung „nur in besonders dringenden Fällen gerechtfertigt“, erklärt Stefan Schönberger vom Baureferat Augsburg auf Anfrage unserer Zeitung. Das Königsbrunner Unternehmen klagte als erstes gegen diese Entscheidung der Stadt; weitere Verfahren stehen an. Der Betrieb wollte eine Ausnahmegenehmigung für das Auto des Geschäftsführers – einen BMW X5 – sowie des Abteilungsleiters – einen Opel Insignia.

In der Augsburger Innenstadt ist es chancenlos, einen Parkplatz zu finden

Im Innenstadtbereich sei es laut Geschäftsführer Thomas Patz ohne die Genehmigung chancenlos, einen Parkplatz zu finden. Dabei müssten er und/oder sein Abteilungsleiter bei austretendem Wasser in einer Wohnung schnell vor Ort sein, um den Schaden zu begutachten und zu beheben. Er selbst sei etwa fünf Mal in der Woche bei einem dringenden Einsatz. Um sich ein exaktes Bild zu machen, schaute sich das Verwaltungsgericht um den Vorsitzenden Richter Wolfgang Lorenz die beiden Fahrzeuge genauestens an. Auf den umgeklappten Rücksitzbänken und in den voll bepackten Kofferräumen waren ein Wassersauger, verschiedene Werkzeugkästen sowie Leckortungsgeräte und weitere Arbeitsutensilien verstaut. Einige Geräte wurden vor Ort entladen, von den Richtern hochgehoben und wieder in den Fahrzeugen verstaut. „Wir wissen bei einem Einsatz nie, was uns genau erwartet und welche Geräte wir wirklich benötigen. Deswegen ist unsere Standardausrüstung so umfangreich“, sagte Patz.

Zahlen und Fakten zu Parkerleichterungen 1 / 5 Zurück Vorwärts Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen Fahrzeuge von Handwerksbetrieben unter anderem im eingeschränkten Halteverbot, auf Gehwegen, auf Bewohnerparkplätzen sowie an Parkscheinautomaten gebührenfrei parken. Im Stadtgebiet Augsburg gilt diese Regelung werktags zwischen 6 und 20 Uhr.

In Augsburg werden Genehmigungsplaketten seit Jahren vermehrt ausgegeben. Waren es 1996 zusammen mit dem Sozialen Dienst noch 197, stieg diese Zahl auf 6166 im Jahr 2016 bis hin zu 8346 im Jahr 2017. Durch die strengere Genehmigungspraxis zum 1. Juli 2018 verringerte sich der Gesamtbestand auf 6746 Plaketten am Jahresende 2018. Stefan Schönberger vom städtischen Baureferat geht davon aus, dass sich die Anzahl der Genehmigungen auf etwa 5500 einpendelt.

Im Landkreis Augsburg sind nur sehr wenige Ausnahmegenehmigungen im Umlauf, teilt das Landratsamt mit. 2019 wurden zwei ausgestellt, 2018 waren es sieben, 2017 deren elf. In den vergangenen 23 Jahren habe es keine Probleme gegeben, so Pressesprecher Jens Reitlinger.

Der Landkreis Aichach-Friedberg unterscheidet nicht zwischen Handwerkern und dem Sozialen Dienst. Heinz Geiling vom Landratsamt schätzt, dass derzeit etwa 150 Parkerleichterungen für Handwerker ausgestellt sind, auch dort habe es weder Probleme noch Beschwerden wegen der Vergabepraxis gegeben.

Im Landkreis Augsburg kostet die Ausnahmegenehmigung 50 Euro pro Fahrzeug. Im Landkreis Aichach-Friedberg sowie in der Stadt Augsburg sind es bei Handwerkerfahrzeugen 150 Euro pro Jahr.

Die Vertreter der Stadt Augsburg hingegen wiesen auf die restriktivere Vergabepraxis der Ausnahmegenehmigungen seit einem Beschluss des Bau- und Konversionsausschusses von 2018 hin. Bis dahin sei eine Parkerleichterung eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Zudem habe es von der Bevölkerung vermehrt Beschwerden gegeben; auch spricht Schönberger von regelmäßigen Versuchen, die bis dato bestehenden Regelungen zu unterlaufen.

Parkplätze in Augsburg: SUV erhalten keine Ausnahmegenehmigung mehr

Nicht nur Sportwagen, Oldtimer und Cabrios erhalten seit Juli 2018 keine Ausnahmegenehmigung mehr, sondern auch Luxusfahrzeuge, insbesondere SUV. Bei diesen handle es sich um Autos, bei denen die Personenbeförderung und nicht der Transport beziehungsweise eine überwiegend handwerkliche Tätigkeit im Vordergrund stehe. Schönberger vom städtischen Baureferat zieht ein „grundsätzlich positives Fazit“ der neuen Vergabepraxis.

„Wir kamen der Stadt schon entgegen, indem wir die anderen drei nicht genehmigten Fahrzeuge herausgenommen haben“, sagte Patz’ Anwalt Holger Blankenhorn. Ein größeres Fahrzeug, beispielsweise einen Transporter, der eine Genehmigung erhalten würde, lehne sein Mandant ab. „Wieso soll er ein größeres Fahrzeug kaufen, wenn alles in den SUV reinpasst?“

Verwaltungsgericht Augsburg schlägt das Ladevolumen als bedeutende Größe vor

Das Verwaltungsgericht machte zwei Hauptprobleme in dem Fall aus: Während die Richtlinie des Bundes sehr restriktiv ist, ist die Richtlinie des bayerischen Innenministeriums deutlich weiter und lockerer gefasst. In Augsburg orientiere man sich zudem rein an Fahrzeugtypen – ohne das Ladevolumen zu beachten. Sich darauf zu konzentrieren sei eine Möglichkeit, mehr Klarheit in die Vergabe von Parkerleichterungen zu schaffen, so die Anregung des Verwaltungsgerichts.

Als die Verhandlung unterbrochen wurde, beratschlagten sich beide Seiten, kamen zu einer Einigung und das Verfahren wurde eingestellt. Der Opel Insignia erhält die geforderte Ausnahmegenehmigung innerhalb von zehn Tagen, der Antrag für den SUV des Geschäftsführers wird zurückgezogen. „Das ist nicht mein Wunschergebnis, aber mein Abteilungsleiter ist darauf mehr angewiesen“, sagte Patz.

Ob die Vergabepraxis der Stadt Augsburg noch einmal überarbeitet wird, hängt vermutlich von den nächsten Verhandlungen am Verwaltungsgericht ab. Auszuschließen ist eine Neufassung nicht.

